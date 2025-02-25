У Харкові військовий штовхнув чоловіка з велосипеда – з’ясувалося, що він самовільно залишив частину

Харківський ТЦК прокоментував інцидент із військовим.

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Як раніше повідомлялося, у Харкові чоловік у військовій формі штовхнув велосипедиста. У Харківському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки роз'яснили інцидент, який потрапив у соціальні мережі 25 лютого, на якому військовий співробітник штовхає чоловіка з велосипеда.

У заяві ТЦК зазначено, що затриманий чоловік не був цивільним, а військовослужбовцем, який самовільно залишив свою частину. Військові помітили його під час патрулювання, коли він відмовився зупинитися для перевірки документів. З метою з’ясувати, чому він уникає перевірки, військовий співробітник штовхнув чоловіка з велосипеда.

Пізніше стало відомо, що чоловік, якого затримали, також є військовослужбовцем однієї з бригад, і перебуває в розшуку як такий, що самовільно залишив військову частину.

Затриманого доставили до відділу Національної поліції, а потім передали до Харківського зонального відділу військової служби правопорядку.

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