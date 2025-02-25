Албанія приєдналася до програми підготовки українських військових у Британії

Албанія стала 13-ю країною, що приєдналася до програми підготовки українських військових Interflex.

Фото: ukrinform

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Албанія стала 13-ю країною, яка приєдналася до програми підготовки українських військових Interflex, очолюваної Великою Британією. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Крім Албанії, в операції також беруть участь Австралія, Канада, Данія, Фінляндія, Естонія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Румунія, Швеція та частково визнане Косово.

У британському оборонному відомстві підкреслили, що Велика Британія разом з міжнародними партнерами продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для зміцнення її обороноздатності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.