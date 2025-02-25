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Україна та США досягли фінальної домовленості щодо угоди про корисні копалини – FT

20:55, 25 лютого 2025
Україна та США узгодили умови договору про корисні копалини та створення Інвестиційного фонду реконструкції.
Україна та США досягли фінальної домовленості щодо угоди про корисні копалини – FT
Фото: mfa.gov.ua
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Україна та Сполучені Штати Америки досягли згоди щодо деталей договору про корисні копалини, який передбачає створення спільного Інвестиційного фонду реконструкції. Угоду мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та Держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Financial Times.

Згідно з оновленим текстом договору, США матимуть максимальну фінансову частку у фонді, дозволену законодавством країни, але виключено положення про їхній 100% контроль над комерційним фондом. Фонд буде спільно керуватися Україною та США, при цьому обидві країни зможуть приймати рішення, виходячи з їхнього законодавства.

У новому варіанті договору також передбачено, що ані Україна, ані США не зможуть передавати свою частку у фонді без письмового дозволу іншої сторони. Фонд отримуватиме 50% доходів від українських природних ресурсів, портів та інфраструктури, пов'язаної з ресурсами, з метою реінвестування в економіку України.

Згідно з угодою, внески до фонду будуть реінвестуватися щонайменше раз на рік з метою сприяння безпеці та процвітанню України. Однак виключено положення про збільшення інвестицій в Україну на подвійний розмір кожного долара, а також норму, що стосувалася доходів від об'єктів, які на момент підписання угоди були окуповані Росією.

Крім того, було прибрано частину, яка передбачала продовження внесків українських доходів до фонду до суми 500 мільярдів доларів, а також норму про фінансову допомогу США.

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США Андрій Сибіга

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