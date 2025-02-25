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Украина и США достигли финальной договоренности по соглашению о полезных ископаемых – FT

20:55, 25 февраля 2025
Украина и США согласовали условия договора о полезных ископаемых и создание Инвестиционного фонда реконструкции.
Украина и США достигли финальной договоренности по соглашению о полезных ископаемых – FT
Фото: mfa.gov.ua
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Украина и Соединенные Штаты Америки достигли согласия относительно деталей договора о полезных ископаемых, который предусматривает создание совместного Инвестиционного фонда реконструкции. Соглашение должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и Госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Financial Times.

Согласно обновленному тексту договора, США будут иметь максимальную финансовую долю в фонде, разрешенную законодательством страны, но исключено положение об их 100% контроле над коммерческим фондом. Фонд будет совместно управляться Украиной и США, при этом обе страны смогут принимать решения, исходя из их законодательства.

В новом варианте договора также предусмотрено, что ни Украина, ни США не смогут передавать свою долю в фонде без письменного разрешения другой стороны. Фонд будет получать 50% доходов от украинских природных ресурсов, портов и инфраструктуры, связанной с ресурсами, с целью реинвестирования в экономику Украины.

Согласно договору, взносы в фонд будут реинвестироваться минимум раз в год с целью содействия безопасности и процветанию Украины. Однако исключено положение об увеличении инвестиций в Украину на двойной размер каждого доллара, а также норму, касающуюся доходов от объектов, которые на момент подписания соглашения были оккупированы Россией.

Кроме того, была убрана часть, которая предусматривала продление взносов украинских доходов в фонд до суммы 500 миллиардов долларов, а также норма о финансовой помощи США.

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США Андрей Сибига

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