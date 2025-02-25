Европейские лидеры обсудят оборону и безопасность перед саммитом ЕС

Туск анонсировал встречу европейских лидеров в Лондоне для обсуждения безопасности.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что группа европейских лидеров отправится в Лондон в воскресенье для обсуждения совместных планов по обороне и безопасности. По его словам, Европейская комиссия готовит пакет оборонных мер, который будет представлен на специальном саммите лидеров ЕС, который состоится 6 марта. Об этом пишет Politico.

«Мы будем в Лондоне в воскресенье вместе с нашими британскими друзьями и группой лидеров, чтобы обсудить эти совместные планы по обороне», - отметил Туск. Он также выразил надежду, что повышенная мобилизация Европы в финансировании обороны и безопасности станет важным результатом этих встреч.

«Я надеюсь, что эта повышенная мобилизация Европы, как отдельных государств-членов, так и всего ЕС в вопросе финансирования обороны и безопасности, станет неоспоримым фактом», - добавил он после встречи с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

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