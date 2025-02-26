В УПК внесут изменения по восстановлению утраченных материалов уголовного производства

УПК дополнят новым разделом об особенностях досудебного расследования и судебного производства, проведение которых невозможно вследствие вооруженной агрессии или временной оккупации отдельных территорий Украины.

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Верховная Рада вскоре рассмотрит во втором чтении законопроект №11265 о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по усовершенствованию порядка осуществления уголовного производства в условиях военного положения. Соответствующую рекомендацию о принятии предоставил Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Среди прочего, законопроектом предлагается дополнить Заключительные и переходные положения УК нормой, согласно которой осужденные лица, которые не отбыли в установленном законом порядке назначенное судом наказание вследствие вооруженной агрессии против Украины или временной оккупации отдельных территорий Украины, по решению суда освобождаются от дальнейшего отбывания наказания. Исключение составляют лица, осужденные к пожизненному лишению свободы или за совершение уголовных правонарушений против основ национальной безопасности Украины (статьи 109-114-2), пытки (ч. 3 статьи 127), уголовные правонарушения против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (статьи 437-439, 442, 442-1 УК), если с момента вступления в законную силу обвинительного приговора истекли сроки, установленные статьей 80, ч. 3 статьи 106 УК.

Также устанавливается, что в отбытый срок наказания суд засчитывает как фактически отбытый срок, так и период с момента, когда исполнение наказания стало невозможным вследствие вооруженной агрессии или временной оккупации, до дня возвращения лица на территорию Украины, находящуюся под общей юрисдикцией Украины.

Юридическое управление парламента указывает, что в такой редакции нормы при ее применении возникнут вопросы:

Какие именно события (условия или обстоятельства) следует считать произошедшими непосредственно вследствие вооруженной агрессии или временной оккупации, которые сделали невозможным дальнейшее отбывание наказания

Как будет определяться и чем подтверждаться день, когда исполнение наказания стало невозможным

Как будет определяться и чем подтверждаться день возвращения осужденного на территорию Украины

Также предлагается установить, что обвинительные приговоры, сроки давности исполнения которых не истекли, а также в отношении лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы или за преступления против основ национальной безопасности Украины (статьи 109-114-2), пытки (ч. 3 статьи 127), преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка (статьи 437-439, 442, 442-1 УК), пересматриваются судом в части определения отбытого срока наказания.

Эта норма носит императивный характер, обязывая суд пересматривать обвинительные приговоры в части определения отбытого срока наказания. Однако, по мнению Юридического управления ВР, обязательный пересмотр приговоров в части определения отбытого срока наказания не соответствует установленным УПК процедурам осуществления судебного производства и исполнения судебных решений.

Новый раздел в УПК

Законопроектом также предусмотрено дополнение УПК новым разделом IX-3 «Особенности досудебного расследования и судебного производства, проведение которых невозможно вследствие вооруженной агрессии против Украины, временной оккупации отдельных территорий Украины».

Юридическое управление ВР отмечает, что в законопроекте не конкретизирован перечень обстоятельств, делающих досудебное расследование и судебное производство невозможными. Однако из анализа текста следует, что единственным основанием для невозможности производства является уничтожение или утрата материалов уголовного производства вследствие вооруженной агрессии, временной оккупации или их нахождение во владении незаконных органов власти (должностных лиц), созданных на временно оккупированной территории, либо в судебных или правоохранительных органах государства-агрессора.

Согласно ч. 1 статьи 638 УПК в редакции законопроекта, восстановлению подлежат:

утраченные материалы уголовного производства, не направленные с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности в суд

материалы уголовного производства, в котором обвинительный акт, ходатайство о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера, ходатайство об освобождении лица от уголовной ответственности направлено в суд, однако подготовительное судебное заседание не состоялось;

судебное производство начато, однако решение суда по результатам его рассмотрения не принято;

судом принято решение, однако оно не вступило в законную силу;

судебное решение вступило в силу, но обжалуется в кассационном порядке или находится на стадии исполнения.

Юридическое управление ВР указывает, что в УПК уже есть раздел VII «Восстановление утраченных материалов уголовного производства», который предусматривает общий порядок восстановления материалов. Согласно статье 524 УПК, восстановлению подлежат утраченные материалы только в тех уголовных производствах, которые завершились вынесением приговора.

То есть по общему правилу восстановлению подлежат только материалы уголовных производств с вынесенными приговорами. Если приговора нет, материалы необходимо получать заново в установленном порядке.

Согласно ч. 2 статьи 638 и ч. 1 статей 639, 640 и 641 УПК в редакции законопроекта, ходатайство о восстановлении материалов уголовного производства рассматривается прокурором, судом первой, апелляционной, кассационной инстанции или на стадии исполнения судебного решения.

По результатам рассмотрения ходатайства прокурор выносит постановление, а суд – определение о восстановлении материалов полностью или частично, в зависимости от целей восстановления.

При этом речь идет не о достаточности материалов для установления вины лица, а лишь о достаточности их объема для удовлетворения цели восстановления.

Юридическое управление подчеркивает, что УПК 2012 года (в отличие от УПК 1960 года) не содержит требования об установлении «объективной истины» как основания для решения дела по существу. Вместо этого один из основополагающих принципов уголовного производства – состязательность сторон и свобода представления доказательств в суде.

Поэтому попытка разделить процедуры восстановления материалов в мирное время и в военный период не имеет конституционного обоснования.

Автоматическое закрытие в случае истечения сроков давности

Кроме того, часть 2 статьи 642 УПК в редакции законопроекта предусматривает, что уголовные производства (за исключением отдельных случаев) закрываются судом в случае истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности (статья 49, ч. 2 статьи 106 УК), независимо от того, было ли лицу сообщено о подозрении.

Юридическое управление ВР отмечает, что такое освобождение может применяться только к установленному лицу. Однако нормы законопроекта не предусматривают согласия лица на такое освобождение, что в украинской судебной практике трактуется как нереабилитирующее основание.

Это может привести к негативным последствиям для лица, ограничивая его права, а также не учитывать требования статьи 62 Конституции Украины.

С учетом вышеизложенного эксперты предупреждают, что предложенный механизм может стать предметом конституционного контроля.

Автор: Наталя Мамченко

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