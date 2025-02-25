Украинцы за рубежом смогут получить бронь от мобилизации

Новые центры за рубежом будут способствовать трудоустройству и бронированию от мобилизации.

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Украинцы, которые находятся за рубежом, смогут получить бронь от мобилизации и дальнейшее трудоустройство в Украине через специальные зарубежные центры. Об этом сообщил министр нацединства Алексей Чернышов на форуме «Война 2025. Оружие, люди, деньги».

По его словам, в странах с наибольшим количеством украинцев создаются Unity Hub - центры, которые будут способствовать возвращению граждан к рынку труда в Украине.

«Наша задача такая, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют», - пояснил Чернышов.

Unity Hub будут предоставлять перечень услуг, в частности трудоустройство и возможность бронирования от мобилизации для тех, кто будет задействован в определенных сферах, в частности в оборонной отрасли. Министр отметил, что получить бронь смогут все граждане, если это предусмотрено их профессиональной деятельностью.

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