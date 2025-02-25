Українці за кордоном зможуть отримати бронь від мобілізації

Нові центри за кордоном сприятимуть працевлаштуванню та бронюванню від мобілізації.

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Українці, які перебувають за кордоном, зможуть отримати бронь від мобілізації та подальше працевлаштування в Україні через спеціальні закордонні центри. Про це повідомив міністр нацединства Олексій Чернишов на форумі «Війна 2025. Зброя, люди, гроші».

За його словами, у країнах із найбільшою кількістю українців створюються Unity Hub – центри, які сприятимуть поверненню громадян до ринку праці в Україні.

«Наше завдання таке, щоб людина, коли перетинає кордон, уже мала такий статус, який не дозволяє їй потрапити в ситуацію, коли між кордоном і заводом її мобілізують», – пояснив Чернишов.

Unity Hub надаватимуть перелік послуг, зокрема працевлаштування та можливість бронювання від мобілізації для тих, хто буде задіяний у визначених сферах, зокрема в оборонній галузі. Міністр наголосив, що отримати бронь зможуть усі громадяни, якщо це передбачено їхньою професійною діяльністю.

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