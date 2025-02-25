Міноборони планує трирічні контракти з виробниками озброєння

Українським виробникам озброєння замовлено техніки на 208 млрд грн.

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Міністерство оборони України провело зустріч із виробниками озброєння, під час якої обговорили можливість укладання трирічних контрактів. Це має забезпечити стабільність виробництва, розвиток оборонного сектору та підвищення боєздатності ЗСУ. Про це повідомили у відомстві.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що Генштаб визначив перелік пріоритетного українського озброєння, необхідного для досягнення переваги на полі бою. Довгострокові контракти допоможуть гарантувати його стабільне постачання.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони Гліба Канєвського, українським виробникам вже замовлено озброєння на 208 млрд грн, зокрема артилерійські системи, боєприпаси, ПТРК, бронетехніку, дрони та техніку РЕБ.

Міноборони сформувало список необхідного озброєння, враховуючи критерії серійного виробництва, рівень локалізації не менше 50% та проходження процедури кодифікації. Відомство продовжує реформу оборонних закупівель для ефективної взаємодії з вітчизняними виробниками.

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