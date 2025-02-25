Минобороны планирует трехлетние контракты с производителями вооружения

Украинским производителям вооружения заказано техники на 208 млрд грн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Украины провело встречу с производителями вооружения, во время которой обсудили возможность заключения трехлетних контрактов. Это должно обеспечить стабильность производства, развитие оборонного сектора и повышение боеспособности ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что Генштаб определил перечень приоритетного украинского вооружения, необходимого для достижения преимущества на поле боя. Долгосрочные контракты помогут гарантировать его стабильные поставки.

По словам директора Департамента политики закупок Минобороны Глеба Каневского, украинским производителям уже заказано вооружение на 208 млрд грн, в том числе артиллерийские системы, боеприпасы, ПТРК, бронетехнику, дроны и технику РЭБ.

Минобороны сформировало список необходимого вооружения, учитывая критерии серийного производства, уровень локализации не менее 50% и прохождения процедуры кодификации. Ведомство продолжает реформу оборонных закупок для эффективного взаимодействия с отечественными производителями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.