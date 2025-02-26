Суд, который нужен только международным партнерам – зачем в Украине собираются создать СОАС и СААС

Правительство так и не смогло объяснить, зачем именно украинцам нужен новый высший административный суд и откуда брать средства на вознаграждение новым судьям, которое должно составлять не менее 131 тысячи грн.

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Верховная Рада уже 26 февраля может принять закон о создании в Украине нового высшего административного специализированного суда. Речь идет о законопроекте №12368-1, которым предлагается закрепить в законе о судебной системе два отдельных высших специализированных суда – Специализированный окружной административный суд (СОАС) и Специализированный апелляционный административный суд (СААС).

Напомним, что все предыдущие проекты правительства по созданию такого суда парламент провалил, а за основу был принят только законопроект №12368-1 Сергея Власенко. Однако ко второму чтению его проект был переписан таким образом, что он стал дублировать ранее проваленный проект правительства №12368. Поправки к законопроекту начали рассматривать 25 февраля в полупустом зале.

Высший административный суд Украины (ВАСУ) уже существовал – до 2017 года. В результате судебной реформы 2016–2017 годов и создания нового Верховного Суда по конкурсной процедуре ВАСУ прекратил осуществление правосудия.

В настоящее время в составе Верховного Суда действует Кассационный административный суд. В целом существует система административного судопроизводства с местными и апелляционными административными судами.

Однако этого оказалось недостаточно – и международные партнеры предложили Украине создать еще один административный суд – под отдельную категорию дел.

Речь идет о делах, в которых обжалуются решения кадровых конкурсных комиссий, которые при решающей роли иностранных экспертов отбирают руководителей Национального антикоррупционного бюро Украины, заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, а также, после изменений в законодательство, – руководителя Бюро экономической безопасности, Государственной таможенной службы и, как будет определено в ближайшее время, Агентства по управлению арестованными активами (АРМА).

Суду также поручат рассматривать дела, касающиеся аудитов НАБУ и САП, которые, опять же, проводятся при участии международных партнеров. Таким образом, это сравнительно небольшое количество дел, поскольку конкурсы такого уровня и аудиты проводятся не каждый год.

Судей СОАС и СААС также предлагается проверять на добропорядочность с участием иностранных экспертов.

Цель партнеров понятна – создать сложную конструкцию, чтобы защитить результаты конкурсов и аудитов. Это демонстрирует, что, несмотря на все проведенные реформы и проверки добропорядочности, партнеры почему-то не доверяют «обычным» судам.

Однако какую пользу этот суд принесет украинскому правосудию – ни правительство, ни партнеры так и не объяснили.

Известно, что после ликвидации Окружного административного суда Киева остались нерешенными тысячи дел, в том числе социальные. Собственно, это констатировала и Еврокомиссия в своем отчете за 2023 год. Поэтому изначально казалось, что речь пойдет именно о суде, который после ликвидации ОАСК возьмет на себя нагрузку по рассмотрению многочисленных дел граждан. Однако законопроект не предусматривает такого развития событий. Новый высший специализированный суд будет рассматривать достаточно узкий круг дел (подробнее о его юрисдикции читайте в анализе финальной редакции законопроекта, опубликованном «Судебно-юридической газетой»).

Основной аргумент в пользу создания суда – это получение средств от партнеров, а также выполнение рекомендаций Еврокомиссии, которая должна начать переговоры с Украиной и открывать соответствующие «кластеры».

Следует напомнить, что впервые о создании этого суда стало известно, когда представитель Белого дома передал на платформу доноров перечень требований к Украине в отношении судебной реформы.

Сейчас создание этого суда уже упоминается в Плане реформ в рамках инструмента получения средств Ukraine Facility (в основном кредитов, которые Украина должна будет возвращать), в рекомендациях Еврокомиссии и в Меморандуме с МВФ. То есть без принятия закона Украине будет сложно двигаться в переговорах о получении новых траншей и отмечать выполнение рекомендаций ЕС.

На это указала и глава бюджетного Комитета Рады Роксолана Пидласа после встречи с миссией МВФ в Киеве: «На создании административного суда МВФ продолжает акцентировать большое внимание и ожидает, что Верховная Рада проголосует за него в ближайшее время».

Следует отметить, что МВФ в своих требованиях указывает, что судей нового суда должна отбирать комиссия, полностью состоящая из иностранцев – Общественный совет международных экспертов (ГРМЕ).

ГРМЕ и сейчас проверяет добропорядочность кандидатов в Высший антикоррупционный суд. Со своей стороны, украинские чиновники утверждают, что согласовали с партнерами позицию, согласно которой для проверки добропорядочности достаточно Экспертного совета, наполовину состоящего из иностранцев. Насколько это соответствует действительности, станет известно в ближайшее время, поскольку миссия МВФ уже начала анализ выполнения Украиной своих обязательств.

Базовый оклад судьи СОАС/СААС составит 105,1 тыс. грн, а с учетом того, что суд будет находиться в Киеве – 131,3 тыс. грн. Это без учета доплат за выслугу лет, ученую степень и другие надбавки.

Как указало Главное юридическое управление, создание нового административного суда приведет к значительному увеличению бюджетных расходов на проведение конкурса по отбору судей СОАС и СААС, создание материально-технической базы новых судов, обеспечение надлежащего материального и социального обеспечения судей, а также на работу аппарата суда.

Объяснений, откуда брать на это средства, пока не представлено.

При этом некоторые депутаты, в частности, Ярослав Юрчишин, предлагали дополнительно закрепить норму, согласно которой иностранным членам совета, проверяющего кандидатов в спецсуд на добропорядочность, будет выплачиваться вознаграждение в размере зарплаты члена Высшей квалификационной комиссии судей – 236,5 тыс. грн. А также компенсировались бы из бюджета расходы на проживание и переезд. Но финальная редакция законопроекта этот вопрос четко не решает.

Автор: Наталя Мамченко

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