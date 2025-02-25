Кабмин установил доплаты за исполнение обязанностей мобилизованных работников в прокуратуре, судах и Национальной школе судей

Очевидно, речь идет о работниках аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов, Исследовательской службы Верховной Рады, Национальной школе судей Украины, Тренингового центра прокуроров, Высшей школы публичного управления.

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Кабмин 25 февраля урегулировал вопрос по установлению доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников, направленных для прохождения базовой военной службы, призванных на военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятых на войска прохождение военной службы, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения, в органах, учреждениях и организациях.

Очевидно, речь идет о работниках аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов, Исследовательской службы Верховной Рады, Национальной школе судей Украины, Тренинговом центре прокуроров, Высшей школе публичного управления.

Ведь, как сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, внесены соответствующие изменения в постановления КМУ:

«Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов»,

«Об условиях оплаты труда работников государственных нотариальных контор и государственных нотариальных архивов»,

«Об утверждении Порядка привлечения временного персонала к выполнению работ по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи, обработке, обобщению его результатов и оплате труда такого персонала»,

«Вопрос оплаты труда работников Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, Национального института стратегических исследований, Исследовательской службы Верховной Рады Украины, должности которых не относятся к должностям государственной службы»,

«Некоторые вопросы материального обеспечения работников Национальной школы судей Украины»,

«Некоторые вопросы материального обеспечения работников Тренингового центра прокуроров Украины»

«Об условиях оплаты труда работников Высшей школы публичного управления».

Автор: Наталя Мамченко

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