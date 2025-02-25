Минимум – плюс 100 грн, максимум – плюс 1500 грн: как изменятся пенсии в марте

Правительство анонсировало индексацию пенсий с 1 марта 2025 года.

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С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий, которая коснется более 10 миллионов граждан. Пенсионные выплаты вырастут на 11,5%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина. По его словам, минимальное повышение составит 100 гривен, а максимальное - до 1500 гривен.

«И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно наименьшие пенсии, внедряем максимальный размер индексации - до 1500 гривен», - отметил Шмыгаль.

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