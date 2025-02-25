Кабмин продлил срок бронирования военнообязанных до 31 марта 2025 года

Отсрочки от призыва, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики или средствами Портала Дия и срок действия которых не истек, действуют до 31 марта.

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Правительство 25 февраля внесло изменения в постановление Кабмина от 22.11.2024 №1332 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время».

Установлено, что отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленные военнообязанным решениями Минэкономики или средствами Портала Дия и срок действия которых не истек на день вступления указанных изменений в силе до 31.03.2025.

Предполагается, что государственные органы должны пересмотреть в четырехмесячный срок принятые решения об определении предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период.

Кроме того, внесены изменения в постановление Кабмина от 14.01.2025 № 36 «Некоторые вопросы бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время» о перебронировании средствами Портала Действие работников предприятий, учреждений и организаций, которые определены или будут определены критически важными для функционирования экономики обеспечение потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, до 1 апреля 2025, без применения 72-х часовой верификации.

Автор: Наталя Мамченко

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