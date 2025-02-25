Кабмин назначил Анастасию Коновалову заместителем министра образования

Кабинет Министров Украины на своем заседании 25 февраля принял распоряжение:
Об увольнении
- Кравченко Александра Ивановича с должности заместителя Председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации
- Вильчинского Станислава Иосифовича с должности председателя Национального фонда исследований Украины
А также о назначении
- Коноваловой Анастасии Андреевны заместителем Министра образования и науки Украины
- Кравченко Александра Ивановича заместителем Председателя Государственного агентства по управлению резервами Украины.
- Кись Оксаны Романовны председателем Национального фонда исследований Украины
И о временном возложении исполнения обязанностей
- Председателя Государственного агентства по управлению резервами Украины на Кравченко Александра Ивановича
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.