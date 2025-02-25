Кабмин назначил Анастасию Коновалову заместителем министра образования

На своем заседании Правительства был принят ряд кадровых решений.

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Кабинет Министров Украины на своем заседании 25 февраля принял распоряжение:

Об увольнении

- Кравченко Александра Ивановича с должности заместителя Председателя Государственного агентства резерва Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации

- Вильчинского Станислава Иосифовича с должности председателя Национального фонда исследований Украины

А также о назначении

- Коноваловой Анастасии Андреевны заместителем Министра образования и науки Украины

- Кравченко Александра Ивановича заместителем Председателя Государственного агентства по управлению резервами Украины.

- Кись Оксаны Романовны председателем Национального фонда исследований Украины

И о временном возложении исполнения обязанностей

- Председателя Государственного агентства по управлению резервами Украины на Кравченко Александра Ивановича

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