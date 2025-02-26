Может ли работодатель обратиться в Пенсионный фонд за проведением проверки больничного работника

В Пенсионном фонде отметили, что при необходимости страхователь может обратиться в территориальный орган ПФУ по поводу проверки обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности.

Фото: oblpon.uz.ua

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Пенсионный фонд Украины объяснил, может ли работодатель обратиться в ПФУ за проведением проверки больничного, выданного работнику.

Согласно части первой статьи 23 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам сформирован на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности или документа, удостоверяющего факт усыновления ребенка, установление опеки над ребенком.

Согласно части третьей статьи 22 указанного Закона решение о назначении страховой выплаты по страхованию в связи с временной потерей трудоспособности принимается страхователем или уполномоченными им лицами.

Страхователь или уполномоченные им лица осуществляют контроль за правильностью начисления и своевременностью осуществления страховых выплат, принимают решение об отказе в назначении или прекращении страховых выплат (полностью или частично), рассматривают основание и правильность выдачи документов, являющихся обоснованием для предоставления страховых выплат.

Проверку обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности и документов, которые являются основанием для ее формирования, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа Пенсионного фонда Украины и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением Фонда.

Основанием для проведения проверки обоснованности выдачи листков нетрудоспособности является, в частности, обращение работодателя (Порядок проведения лицами, уполномоченными правлением Пенсионного фонда Украины, проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 03 марта 2020 г.).

Таким образом, при необходимости страхователь может обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины относительно проверки обоснованности выдачи или продления листков нетрудоспособности.

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