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Чи може роботодавець звернутись до Пенсійного фонду за проведенням перевірки лікарняного працівника

07:54, 26 лютого 2025
У Пенсійному фонді зазначили, що за потреби страхувальник може звернутися до територіального органу ПФУ щодо здійснення перевірки обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності.
Чи може роботодавець звернутись до Пенсійного фонду за проведенням перевірки лікарняного працівника
Фото: oblpon.uz.ua
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Пенсійний фонд України пояснив, чи може роботодавець звернутись до ПФУ за проведенням перевірки лікарняного, який було видано працівнику.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, встановлення опіки над дитиною, листок непрацездатності.

Згідно з частиною третьою статті 22 зазначеного Закону рішення про призначення страхової виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності приймається страхувальником або уповноваженими ним особами.

Страхувальник або уповноважені ним особи здійснюють контроль за правильністю нарахування і своєчасністю здійснення страхових виплат, приймають рішення про відмову в призначенні або припинення страхових виплат (повністю або частково), розглядають підставу і правильність видачі документів, які є обґрунтуванням для надання страхових виплат.

Перевірку обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності та документів, що є підставою для її формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України та/або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням Фонду.

Підставою для проведення перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності є, зокрема, звернення роботодавця (Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2023 року № 185).

Таким чином, за потреби страхувальник може звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України щодо здійснення перевірки обґрунтованості видачі або продовження листків непрацездатності.

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Пенсійний фонд лікарняні

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