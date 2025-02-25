ВРП звільнила суддю Ленінського райсуду Полтави Юрія Новака

Суддю звільнили за істотний дисциплінарний проступок.

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Ленінського районного суду міста Полтави Юрія Новака. Рішення було прийнято на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України, яка передбачає звільнення судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку або грубе нехтування обов'язками, несумісними зі статусом судді. Про це повідомили в ВРП.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади у зв’язку із вчиненням істотного дисциплінарного проступку, грубого чи систематичного нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді (частина восьма статті 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Рішення ВРП про звільнення з посади не є рішенням про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, а лише ухвалюється на його підставі, тому за своєю суттю є кадровим.

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