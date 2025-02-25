Верховна Рада ратифікувала Нікосійську конвенцію про захист культурних цінностей

Україна посилила боротьбу з незаконними розкопками та контрабандою культурних цінностей.

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Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради Європи про правопорушення, пов'язані з культурними цінностями (№0297), відому як Нікосійська конвенція. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Цей міжнародний договір спрямований на боротьбу з незаконним обігом культурних цінностей через кримінальне право. Конвенція передбачає кримінальну відповідальність за крадіжки, незаконні розкопки, контрабанду, підробку документів та відмивання коштів від незаконної торгівлі культурними об'єктами.

Документ також зобов’язує держави-учасниці посилити співпрацю у розслідуванні таких злочинів та сприяти поверненню викрадених культурних цінностей.

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