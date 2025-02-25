Верховная Рада ратифицировала Никосийскую конвенцию о защите культурных ценностей

Украина усилила борьбу с незаконными раскопками и контрабандой культурных ценностей.

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Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию Совета Европы о правонарушениях, связанных с культурными ценностями (№0297), известную как Никосийская конвенция. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Этот международный договор направлен на борьбу с незаконным оборотом культурных ценностей через уголовное право. Конвенция предусматривает уголовную ответственность за кражи, незаконные раскопки, контрабанду, подделку документов и отмывание средств от незаконной торговли культурными объектами.

Документ также обязывает государства-участники усилить сотрудничество в расследовании таких преступлений и способствовать возвращению похищенных культурных ценностей.

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