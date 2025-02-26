Налоговая напомнила об обновлении критериев признания операций контролируемыми

К контролируемым операциям относятся хозяйственные операции, которые могут влиять на объект налогообложения налогом на прибыль предприятий.

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Государственная налоговая служба Украины напомнила, что с 2025 года обновлены критерии признания операций контролируемыми.

К контролируемым операциям относятся хозяйственные операции, которые могут влиять на объект налогообложения налогом на прибыль предприятий (для резидентов Дія Сіті – на финансовый результат до налогообложения), а именно:

- с связанными лицами-нерезидентами, а также через использование в цепи поставки другого лица без существенных функций, активов и рисков;

- через комиссионеров-нерезидентов;

- с нерезидентами, зарегистрированными в государствах (на территориях), включенных в перечень низконалоговых юрисдикций;

- с контрагентами-нерезидентами, организационно правовые формы которых предусматривают не уплату корпоративного налога;

- между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине.

При этом сделки признаются контролируемыми, если они одновременно соответствуют двум критериям:

- общий годовой доход налогоплательщика превышает 150 млн грн (кроме сделок, осуществляемых между нерезидентом и его постоянным представительством в Украине);

- объем операций налогоплательщика с каждым контрагентом превышает 10 млн грн за отчетный год.

С 2025 года расширены критерии признания лиц связанными за счет так называемой экономической связанности (взаимодействие с контрагентом 75% от общего объема внешнеэкономической деятельности и 50% от суммы дохода/расходов).

Также внедрены новые подходы к формированию перечней государств (территорий) для трансфертного ценообразования. Обновленные списки применяются с 1 января 2025 года.

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