Рада приняла в целом законопроект о бесплатном оформлении паспортов для бывших пленных

Законопроект освобождает бывших пленных от уплаты сбора и упрощает процедуру оформления паспортов.

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Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом проект Закона №12333, который освобождает лиц, находившихся в местах несвободы из-за вооруженной агрессии России, от уплаты административного сбора за оформление паспорта гражданина Украины. Закон призван защитить права военнослужащих и гражданских лиц, которые вернулись на подконтрольную Украине территорию после плена. Об этом сообщила пресс-служба Парламента.

Документ предусматривает не только бесплатное оформление паспортов для бывших пленных, но и гарантированное быстрое их получение - не позднее чем через три рабочих дня после подачи заявления.

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