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Рада прийняла в цілому законопроект про безкоштовне оформлення паспортів для колишніх полонених

18:18, 25 лютого 2025
Законопроект звільняє колишніх полонених від сплати збору та спрощує процедуру оформлення паспортів.
Рада прийняла в цілому законопроект про безкоштовне оформлення паспортів для колишніх полонених
Фото: SHUTTERSTOCK
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Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому проєкт Закону №12333, який звільняє осіб, що перебували в місцях несвободи через збройну агресію Росії, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України. Закон покликаний захистити права військовослужбовців та цивільних осіб, які повернулися на підконтрольну Україні територію після полону. Про це повідомила пресслужба Парламенту.

Документ передбачає не тільки безкоштовне оформлення паспортів для колишніх полонених, але й гарантоване швидке їх отримання — не пізніше ніж через три робочі дні після подачі заяви.

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Верховна Рада України законопроект паспорт полонені

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