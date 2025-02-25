Рада прийняла в цілому законопроект про безкоштовне оформлення паспортів для колишніх полонених

Законопроект звільняє колишніх полонених від сплати збору та спрощує процедуру оформлення паспортів.

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Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому проєкт Закону №12333, який звільняє осіб, що перебували в місцях несвободи через збройну агресію Росії, від сплати адміністративного збору за оформлення паспорта громадянина України. Закон покликаний захистити права військовослужбовців та цивільних осіб, які повернулися на підконтрольну Україні територію після полону. Про це повідомила пресслужба Парламенту.

Документ передбачає не тільки безкоштовне оформлення паспортів для колишніх полонених, але й гарантоване швидке їх отримання — не пізніше ніж через три робочі дні після подачі заяви.

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