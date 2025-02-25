На Днепропетровщине разоблачили работников ВВК, которые торговали справками

Работники ВВК оформляли документы военнообязанным, в которых отмечали фиктивные заболевания.

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В Днепропетровской области правоохранители прекратили преступную деятельность и сообщили о подозрении двум должностным лицам военно-врачебной комиссии.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, врач-невропатолог и секретарь ВВК организовали «схему» вымогательства денег с мужчин призывного возраста. Они оформляли документы военнообязанным, в которых указывали фиктивные заболевания, что становилось основанием для прохождения службы по мобилизации исключительно в тыловых подразделениях и в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Прекратили их преступную деятельность на рабочем городе после того, как они получили 800 и 200 долларов США неправомерной выгоды. В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов были изъяты служебные документы, печати, средства связи, компьютерная техника.

Отмечается, что им инкриминируют получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Подозреваемым грозит до 5 лет лишения свободы.

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