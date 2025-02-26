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В какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику ЕСВ — разъяснение

07:00, 26 февраля 2025
Требование об уплате долга принимается ГНС в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​вручения плательщику акта проверки.
В какой срок налоговая направляет требование об уплате долга плательщику ЕСВ — разъяснение
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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, в какой срок контролирующий орган направляет требование об уплате долга плательщику единого взноса.

Согласно п. 3 разд. VI Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 №449 с изменениями и дополнениями, контролирующие органы направляют (вручают) плательщикам требование об уплате долга (недоимки):

  • данные документальных проверок свидетельствуют о доначислении сумм единого взноса контролирующими органами;
  • плательщик имеет на конец календарного месяца недоимку по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
  • плательщик имеет на конец календарного месяца долги по уплате финансовых санкций.

В случае, предусмотренном абзацем вторым п. 3 разд. VI Инструкции №449, требование об уплате долга (недоимки) принимается соответствующим налоговым органом в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем ​​вручения плательщику акта проверки, а при наличии возражений плательщика единого взноса в акт проверки принимается с учетом вывода о результатах рассмотрения возражений в акт проверки.

Контролирующий орган направляет (вручает) требование об уплате долга (недоимки) плательщику единого взноса в течение трех рабочих дней со дня его вынесения.

В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым п. 3 разд. VI Инструкции №449, требование об уплате долга (недоимки) направляется (вручается):

  • плательщикам, указанным в п. 1 ст. 4 Закона Украины от 8.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» с изменениями и дополнениями, в течение 20 рабочих дней, следующих за календарным месяцем, в котором возникла, выросла или частично уменьшилась сумма недоимки по уплате единого взноса (задолженность по уплате финансовых санкций).

При этом в течение 10 календарных дней со дня получения требования об уплате долга (недоимки) плательщик обязан уплатить указанные в п. 1 требования суммы недоимки, штрафов и пени (п. 5 разд. VI Инструкции №449).

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