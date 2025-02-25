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Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которые облегчают благотворительную деятельность

18:10, 25 февраля 2025
Закон имеет целью стимулировать благотворительную деятельность во время военного положения.
Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, которые облегчают благотворительную деятельность
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Верховная Рада Украины приняла Закон №12328-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования благотворительности в период военного положения». Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Закон направлен на поддержку благотворительных организаций и физических лиц, пострадавших от российской агрессии.

Согласно новым нормам, до конца календарного года, в котором завершится военное положение, плательщики налога на прибыль предприятий смогут не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь, предоставленную благотворительным организациям, в пределах 8% от налогооблагаемой прибыли предыдущего года (вместо нынешних 4%).

Также Закон предусматривает уравнивание налоговых последствий для денежных и неденежных форм благотворительной помощи.

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Верховная Рада Украины закон Налоговый кодекс Украины

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