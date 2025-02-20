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Верховна Рада внесе зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання благодійництва

13:45, 20 лютого 2025
Платникам податку на прибуток підприємств дозволять не включати до оподатковуваного прибутку благодійну допомогу до 8%
Верховна Рада внесе зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання благодійництва
Джерело фото: rada.gov.ua
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Парламентський Комітет з питань податкової політики 20 лютого рекомендував прийняти за основу та в цілому як закон доопрацьований законопроект 12328-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану».

Законопроект передбачає стимулювання благодійної допомоги на користь благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ у період дії правового режиму воєнного стану.

Як повідомив голова Комітету Данило Гетманцев, законопроектом пропонується до кінця календарного року, у якому відбудеться припинення воєнного стану, надати можливість платникам податку на прибуток підприємств не включати до оподатковуваного прибутку благодійну допомогу, надану благодійним організаціям у розмірі, що не перевищує 8% оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (наразі діє обмеження 4%).

Окрім того, проектом передбачається урівняти податкові наслідки щодо оподаткування ПДФО благодійної допомоги у грошовій та негрошовій формах.

Автор: Наталя Мамченко

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