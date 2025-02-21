Практика судів
  1. В Україні

Щомісячна грошова виплата за заслуги перед Батьківщиною — що треба знати

08:12, 21 лютого 2025
Розмір виплати за заслуги перед Батьківщиною залежить від присвоєної відзнаки.
Щомісячна грошова виплата за заслуги перед Батьківщиною — що треба знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснило питання щомісячної грошової виплати за заслуги перед Батьківщиною.

Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, встановлено гарантовану державою щомісячну грошову виплату.

Розмір такої допомоги залежить від присвоєної відзнаки.

Встановлення щомісячної грошової виплати передбачено:

- особам, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України та яким/яких, починаючи з 2014 року:

- присвоєно звання Герой України з врученням ордену «Золота Зірка» — у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

- нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів — у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць); 

- нагороджено орденом «За мужність» трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць); 

- нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць);

- членам сімей загиблих (померлих) громадян з числа зазначених вище осіб — у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року.

Щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням (але не раніше 01.01.2023).

Особам, які мають право на призначення щомісячної грошової виплати з 01.01.2023 та звернулися за її призначенням до 01.07.2023, така виплата встановлюється з 01.01.2023.

Виплата призначається незалежно від того, чи перебуває заявник на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії (щомісячного довічного грошового утримання).

Щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеної пенсії/щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір. Тобто, встановлений особі розмір пенсії обмежується 10 прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, без урахування щомісячної грошової виплати.

Виплата встановлюється в розмірі мінімальної заробітної плати на всіх членів сім’ї та ділиться між ними порівну.

Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (відповідному закладі), щомісячна грошова виплата виплачується в повному розмірі.

Особам, які одночасно мають право на отримання щомісячної грошової виплати та пенсії відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» чи на підвищення та/або надбавки до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», такі виплати проводяться за їх вибором за однією з підстав.

Заяву на призначення щомісячної грошової виплати та необхідні документи можна подати за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру органу Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Право громадян на щомісячну грошову допомогу за заслуги перед Батьківщиною передбачено Законом України від 27.07.2022 № 2454-IX «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян».

Порядок призначення та виплати щомісячної грошової виплати визначено постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 79.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Встановлений законом строк звернення військовослужбовців строкової служби за одноразовою грошовою допомогою не підлягає поновленню, якщо інвалідність настала поза його межами – Верховний Суд

Верховний Суд відмовив у задоволенні позову військовослужбовця строкової служби щодо виплати одноразової грошової допомоги у зв’язку з настанням інвалідності внаслідок поранення при виконанні інтернаціонального обов`язку через пропуск передбаченого законом строку.

Через зупинку програми USAID вартістю $25 млн у комітетів Верховної Ради виникнуть труднощі з тим, як розповідати про результати роботи

За словами Ярослава Юрчишина, тепер реалізація його законопроекту без фінансування донорів під питанням, бо немає ресурсу.

Суддя залишився на окупованій території, але потім раптом повернувся в Україну через ЄС – до судді є запитання

Суддю підозрювали у державній зраді, а його син є співробітником ФСБ РФ та десять років перебуває у розшуку.

Ярослав Юрчишин повідомив, що через зупинку фінансування USAID його комітету Верховної Ради зі свободи слова доведеться проводити круглі столи власними силами

Комітету зі свободи слова стане складніше проводити круглі столи, на зразок того, де обговорювали заборону Telegram, бо зупинилося фінансування програми USAID «РАДА: наступне покоління», яка мала загальну вартість 25 млн доларів.

Розмова з місією МВФ була важка — Данило Гетманцев підсумував візит делегації до комітету

Голова Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев провів зустріч з місією МВФ, яка 20 лютого прибула до Києва.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду