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Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що припинення вогню можливо досягти вже цього року

13:38, 20 лютого 2025
Водночас Кирило Буданов зазначив, що висловив особисту думку.
Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що припинення вогню можливо досягти вже цього року
Джерело фото: ABC News
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Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов думає, що Україна та РФ цього року можуть прийти до припинення вогню. Про це він вказав в інтерв'ю журналісту Ейнуллу Фатуллаєву.

«Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, наскільки це можливо, я гадаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та ефективно це інше питання», – зазначив Буданов у відповідь на відповідне питання.

Глава ГУР зазначив, що це його особиста думка. Водночас, за словами Буданова, для припинення вогню цього року «є більшість складових».

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війна Кирило Буданов ГУР МО

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