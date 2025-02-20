Глава ГУР Кирило Буданов вважає, що припинення вогню можливо досягти вже цього року

Водночас Кирило Буданов зазначив, що висловив особисту думку.

Джерело фото: ABC News

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Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов думає, що Україна та РФ цього року можуть прийти до припинення вогню. Про це він вказав в інтерв'ю журналісту Ейнуллу Фатуллаєву.

«Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, наскільки це можливо, я гадаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та ефективно це інше питання», – зазначив Буданов у відповідь на відповідне питання.

Глава ГУР зазначив, що це його особиста думка. Водночас, за словами Буданова, для припинення вогню цього року «є більшість складових».

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