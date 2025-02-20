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Проставлення апостиля — які документи протрібні для отримання послуги

21:41, 20 лютого 2025
Ця послуга є необхідною при використанні офіційних документів за кордоном, оскільки часто вони потребують підтвердження.
Проставлення апостиля — які документи протрібні для отримання послуги
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції роз’яснило особливості отримання послуги проставлення апостиля.

Для чого потрібен апостиль?

Ця послуга є необхідною при використанні офіційних документів за кордоном, оскільки часто вони потребують підтвердження. Такий спеціальний штамп надає юридичну силу документам на території країн, які приєдналися до Гаазької конвенції, спрощуючи процес їх міжнародного визнання та усуваючи необхідність додаткової легалізації.

Де можна отримати?

Зробити цю правову процедуру можна у структурних підрозділах Мін’юсту. До слова, повноваження на проведення апостилювання мають не лише фахівці відділів державної реєстрації актів цивільного стану, а й нотаріуси (крім випадку витребування (отримання) документів про державну реєстрацію актів цивільного стану та проставлення на такому документі апостиля).

Які документи потрібні особі для отримання послуги?

Оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку.

Документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку.

Заяву для отримання послуги та документ, що посвідчує особу.

Що потрібно з’ясувати фахівцю, щоб надати особі послугу?

Чи підлягають подані документи проставленню апостиля.

Справжність підпису та якість, в якій виступала особа, що підписала документ, а також справжність відбитків печатки та/або штампа, проставлених на документах.

Які строки розгляду документів для проставлення апостиля?

Проставлення апостиля, відмова в його проставленні здійснюються у строк до 2 робочих днів.

Строк може бути продовжено до 20 робочих днів – у разі необхідності отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа, а також здійснення перевірки документів про державну реєстрацію актів цивільного стану у випадках відсутності відомостей про них у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та/або виникнення сумніву щодо їх достовірності.

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