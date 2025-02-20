Проставление апостиля — какие документы нужны для получения услуги

Эта услуга необходима при использовании официальных документов за рубежом, поскольку часто они нуждаются в подтверждении.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило особенности получения услуги по проставлению апостиля.

Зачем нужен апостиль?

Эта услуга необходима при использовании официальных документов за рубежом, поскольку часто они нуждаются в подтверждении. Такой специальный штамп придает юридическую силу документам на территории присоединившихся к Гаагской конвенции стран, упрощая процесс их международного признания и устраняя необходимость дополнительной легализации.

Где можно получить?

Сделать эту правовую процедуру можно в структурных подразделениях Минюста. К слову, полномочия на проведение апостилирования имеют не только специалисты отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, но и нотариусы (кроме случая истребования (получения) документов о государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления на таком документе апостиля).

Какие документы нужны лицу для получения услуги?

Оригинал документа, на котором проставляется апостиль, или его копия, удостоверенная в установленном порядке.

Документ об оплате услуги по проставлению апостиля или документ, подтверждающий право на освобождение от уплаты или его копию, заверенную в установленном порядке.

Заявление для получения услуги и документ, удостоверяющий личность.

Что нужно выяснить специалисту, чтобы предоставить лицу услугу?

Подлежат ли представленные документы проставлению апостиля.

Подлинность подписи и качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, а также подлинность отпечатков печати и/или штампа, проставленных на документах.

Какие сроки рассмотрения документов для проставления апостиля?

Проставление апостиля, отказ в его проставлении производятся в срок до 2 рабочих дней.

Срок может быть продлен до 20 рабочих дней – в случае необходимости получения образца подписи, оттиска печати и/или штампа, а также проверки документов о государственной регистрации актов гражданского состояния в случаях отсутствия сведений о них в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан и/или возникновения сомнения в их достоверности.

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