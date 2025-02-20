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Дело заместителя командира воинской части, закупившего опаснные мясные консервы, передали в суд

17:11, 20 февраля 2025
Будут судить заместителя командира воинской части, закупившего бойцам опасные для здоровья консервы.
Дело заместителя командира воинской части, закупившего опаснные мясные консервы, передали в суд
Источник фото: ГБР
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Дело заместителя командира воинской части, закупившего для бойцов некачественные мясные консервы, передали в суд

В Государственном бюро расследований сообщили о завершении досудебного расследования в отношении заместителя командира одной из воинских частей Кировоградской области, закупившего для бойцов некачественные мясные консервы почти на 1 млн грн. Обвинительный акт направили в суд.

Как указывают в ГБР, заместитель командира воинской части, ответственный за обеспечение продовольственного резерва, заключил соглашение с частным предпринимателем на поставку 300 тонн мясных консервов. Однако должностное лицо не проверил качество продукции, которая не отвечала определенным нормам, и планировал отправить ее бойцам.

После получения оперативной информации были проведены лабораторные исследования, которые показали, что консервы не отвечают требованиям ДСТУ и опасны для потребления.

В настоящее время заместитель командира отстранен от должности и обвиняется в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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