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Справу заступника командира військової частини, який закупив небезпечні м’ясні консерви, передали до суду

17:11, 20 лютого 2025
Судитимуть заступника командира військової частини, який закупив бійцям небезпечні для здоров’я консерви.
Справу заступника командира військової частини, який закупив небезпечні м’ясні консерви, передали до суду
Джерело фото: ДБР
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У Державному бюро розслідувань повідомили про завершення досудового розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Кіровоградської області, який закупив для бійців неякісні м’ясні консерви на майже 1 млн грн. Обвинувальний акт направили до суду.

Як вказують у ДБР, заступник командира військової частини, відповідальний за забезпечення харчового резерву, уклав угоду з приватним підприємцем на постачання 300 тонн м’ясних консервів. Однак посадовець не перевірив якість продукції, яка не відповідала визначеним нормам, та планував відправити її бійцям.

Після отримання оперативної інформації були проведені лабораторні дослідження, які засвідчили, що консерви не відповідають вимогам ДСТУ та є небезпечними для споживання.

Наразі заступник командира відсторонений від посади та обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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