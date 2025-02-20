За 15 тисяч доларів обіцяли переправити військовозобов’язаних автобусом до Молдови — у Києві ліквідували схему

Ділки підшукували чоловіків, бажаючих уникнути мобілізації, й пропонували їм «трансфер» до кордону з Молдовою.

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У Києві повідомлено про підозру двом 27-річним мешканцям столиці, які організували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Встановлено, що за 15 тисяч доларів вони пропонували чоловікам виїхати з України через Молдову, а вже далі до країн ЄС. Для цього потрібно було сісти в автобус у Вінниці, який і мав перевести охочих виїхати за кордон.

За те, щоб безперешкодно доїхати з Києва до Вінниці, оминаючи блокпости, де у чоловіків перевіряють документи, підозрювані просили ще 500 доларів.

Зрештою під час останньої зустрічі фігуранти повідомили, що 15 тисяч доларів за перетин кордону потрібно покласти у банківську комірку.

Чоловіків затримали. Їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дев’яти років.

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