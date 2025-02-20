За 15 тысяч долларов обещали переправить военнообязанных автобусом в Молдову — в Киеве ликвидировали схему

Дельцы подыскивали мужчин, желающих избежать мобилизации, и предлагали им «трансфер» до границы с Молдовой.

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В Киеве сообщено о подозрении двум 27-летним жителям столицы, организовавшим канал незаконной переправки лиц через государственную границу. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что за 15 тысяч долларов они предлагали мужчинам уехать из Украины через Молдову, а уже дальше в страны ЕС. Для этого нужно было сесть в автобус в Виннице, который и должен был перевести желающих уехать за границу.

За то, чтобы беспрепятственно доехать из Киева в Винницу, обходя блокпосты, где у мужчин проверяют документы, подозреваемые просили еще 500 долларов.

В конце концов, во время последней встречи фигуранты сообщили, что 15 тысяч долларов за пересечение границы нужно положить в банковскую ячейку.

Мужчин задержали. Им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внести залог.

В случае доказывания вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

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