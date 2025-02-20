Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что прекращение огня возможно добиться уже в этом году

В то же время Кирилл Буданов отметил, что выразил личное мнение.

Источник фото: ABC News

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Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Украина и РФ в этом году могут прийти к прекращению огня. Об этом он указал в интервью журналисту Эйнуллу Фатуллаеву.

«Несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны, насколько это возможно, я думаю, что в этом году мы придем в режим прекращения огня. Насколько это будет долго и эффективно это другой вопрос», – отметил Буданов в ответ на соответствующий вопрос.

Глава ГУР отметил, что это его личное мнение. В то же время, по словам Буданова, для прекращения огня в этом году «есть большинство составляющих».

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