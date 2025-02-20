Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс по стимулированию благотворительности

Плательщикам налога на прибыль предприятий разрешат не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь до 8%.

Источник фото: rada.gov.ua

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Парламентский Комитет по налоговой политике 20 февраля рекомендовал принять за основу и в целом как закон доработанный законопроект 12328-д «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о стимулировании благотворительности в период военного положения».

Законопроект предусматривает стимулирование благотворительной помощи в пользу благотворительных организаций и физических лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ в период действия правового режима военного положения.

Как сообщил председатель Комитета Даниил Гетманцев, законопроектом предлагается до конца календарного года, в котором состоится прекращение военного положения, предоставить возможность плательщикам налога на прибыль предприятий не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь, оказанную благотворительным организациям в размере, не превышающем 8% налогооблагаемой прибыли предыдущего отчетного года (сейчас действует ограничение 4%).

Кроме того, проектом предполагается уравнять налоговые последствия налогообложения НДФЛ благотворительной помощи в денежной и неденежной формах.

Автор: Наталя Мамченко

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