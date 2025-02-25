Рада прийняла зміни до Податкового кодексу, які полегшують благодійну діяльність

Закон має на меті стимулювати благодійну діяльність під час воєнного стану.

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Верховна Рада України прийняла Закон №12328-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання благодійництва у період воєнного стану». Як раніше писала «Судово-юридична газета», Закон спрямований на підтримку благодійних організацій та фізичних осіб, які постраждали від російської агресії.

Згідно з новими нормами, до кінця календарного року, в якому завершиться воєнний стан, платники податку на прибуток підприємств зможуть не включати до оподатковуваного прибутку благодійну допомогу, надану благодійним організаціям, у межах 8% від оподатковуваного прибутку попереднього року (замість нинішніх 4%).

Також Закон передбачає урівняння податкових наслідків для грошових і негрошових форм благодійної допомоги.

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