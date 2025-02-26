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Чи може працівник отримати матеріальну допомогу на оздоровлення за попередні роки

00:05, 26 лютого 2025
Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення за минулі роки після звільнення працівника законодавством не передбачена.
Чи може працівник отримати матеріальну допомогу на оздоровлення за попередні роки
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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи надається працівнику матеріальна допомога на оздоровлення за попередні роки.

Матеріальна допомога на оздоровлення є соціальною грошовою виплатою працівникам при наданні щорічної відпустки (або її частини) за відповідний робочий рік (статті 10 та 12 Закону України «Про відпустки» 15.11.1996 № 504/96-ВР і надається один раз на рік.

Щорічна основна відпустка надається працівнику на підставі його заяви або відповідно до графіка відпусток і оформлюється наказом (розпорядженням) про надання відпустки.

Законодавством передбачено, що при звільненні працівника роботодавець може виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення лише у випадку, якщо перед звільненням працівнику надана відпустка з наступним звільненням (стаття 3 Закону №504).

Отже, виплата матеріальної допомоги на оздоровлення за минулі роки після звільнення працівника законодавством не передбачена.

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