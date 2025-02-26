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Может ли работник получить материальную помощь на оздоровление за предыдущие годы

00:05, 26 февраля 2025
Выплата материальной помощи на оздоровление за прошлые годы после увольнения работника законодательством не предусмотрена.
Может ли работник получить материальную помощь на оздоровление за предыдущие годы
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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, оказывается ли работнику материальная помощь на оздоровление за предыдущие годы.

Материальная помощь на оздоровление является социальной денежной выплатой работникам при предоставлении ежегодного отпуска (или его части) за соответствующий рабочий год (статьи 10 и 12 Закона Украины «Об отпусках» 15.11.1996 № 504/96-ВР и предоставляется один раз в год).

Ежегодный основной отпуск предоставляется работнику на основании его заявления или в соответствии с графиком отпусков и оформляется приказом (распоряжением) о предоставлении отпуска.

Законодательством предусмотрено, что при увольнении работника работодатель может выплатить материальную помощь на оздоровление только в случае, если перед увольнением работнику предоставлен отпуск с последующим увольнением (статья 3 Закона №504).

Следовательно, выплата материальной помощи на оздоровление за прошлые годы после увольнения работника законодательством не предусмотрена.

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