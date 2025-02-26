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В Киеве будут судить руководителя управления образования РГА, который переплатил за электроэнергию более 870 тыс грн

07:18, 26 февраля 2025
Деньги поставщик электроэнергии уже вернул в бюджет.
В Киеве будут судить руководителя управления образования РГА, который переплатил за электроэнергию более 870 тыс грн
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В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя Управления образования Голосеевской РГА по факту служебной халатности.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в 2022 году Управлением образования в лице его руководителя заключен договор о поставках электрической энергии. В дальнейшем в процессе выполнения сторонами условий договора, начальником управления образования на основании необоснованных писем-уведомлений поставщика заключен ряд дополнительных соглашений, в результате чего стоимость электроэнергии увеличилась почти на 80%, что противоречит действующему законодательству в сфере публичных закупок.

«Таким образом за электроэнергию переплатили более 870 тысяч. гривен.

Отметим, что по иску прокуратуры Хозяйственный суд Полтавской области признал дополнительные соглашения на снабжение электроэнергией недействительными и взыскал с поставщика в пользу Управления образования более 870 тыс. гривен», – сообщили в прокуратуре.

Сейчас решение суда выполнено – деньги поставщик электроэнергии вернул в бюджет управления образования.

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прокуратура Киев

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