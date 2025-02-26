У Києві судитимуть керівника управління освіти РДА, який переплатив за електроенергію понад 870 тис грн

Гроші постачальник електроенергії вже повернув до бюджету освітян.

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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника Управління освіти Голосіївської РДА за фактом службової недбалості.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у 2022 році Управлінням освіти в особі його керівника укладено договір про постачання електричної енергії. Надалі в процесі виконання сторонами умов договору, начальником управління освіти на підставі необґрунтованих листів-повідомлень постачальника укладено низку додаткових угод, внаслідок чого вартість електроенергії збільшилась на майже 80%, що суперечить чинному законодавству у сфері публічних закупівель.

«Таким чином за електроенергію переплатили понад 870 тис. гривень.

Зазначимо, що за позовом прокуратури Господарський суд Полтавської області визнав додаткові угоди на постачання електроенергії недійсними та стягнув з постачальника на користь Управління освіти понад 870 тис. гривень», - повідомили у прокуратурі.

Наразі рішення суду виконано – гроші постачальник електроенергії повернув до бюджету освітян.

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