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Жінки живуть довше за чоловіків, але частіше страждають від хвороб, – звіт ВООЗ

09:50, 26 лютого 2025
ВООЗ: Споживання алкоголю та забруднення повітря впливають на здоров'я європейців.
Жінки живуть довше за чоловіків, але частіше страждають від хвороб, – звіт ВООЗ
Фото: BBC
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У Європейському регіоні Всесвітньої організації охорони здоров'я жінки в середньому живуть на шість років довше за чоловіків — 79,3 року проти 73,3 року. Однак, попри довший вік, жінки мають меншу частину життя в доброму здоров'ї порівняно з чоловіками.

Такими є результати щорічного звіту ВООЗ, що базується на дослідженні стану здоров'я у 53 країнах, включаючи Україну та Великобританію. Згідно з аналізом, жінки проводять 84,1% свого життя у хорошому здоров'ї, тоді як чоловіки — 88,1%.

Серед основних причин смертності в регіоні залишаються неінфекційні захворювання, зокрема серцево-судинні хвороби та рак, що разом складають більше 60% всіх випадків. ВООЗ також зазначає, що споживання алкоголю в Європі є найвищим у світі, що суттєво сприяє зростанню хронічних захворювань.

Регіональний директор ВООЗ Ганс Генрі Клюге звернув увагу на необхідність боротьби з такими чинниками, як вживання алкоголю, тютюну, забруднення повітря та недостатня фізична активність. Крім того, він підкреслив, що кліматична криза також погіршує ситуацію, щороку забираючи близько 175 тисяч життів через причини, пов'язані з глобальним потеплінням.

Щодо здоров'я дітей, ВООЗ повідомляє, що, незважаючи на загалом низький рівень дитячої смертності, у 2022 році в регіоні померло близько 76 тисяч дітей віком до п'яти років, зокрема через передчасні пологи та інфекції. Водночас дослідження виявило, що кожен третій школяр має надлишкову вагу, а кожен шостий — ожиріння.

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