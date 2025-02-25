У Харкові чоловік у військовій формі штовхнув велосипедиста на тротуарі – відео

У Харкові на вулиці Миру чоловік у військовій формі штовхнув велосипедиста, виникла бійка.

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У Харкові на вулиці Миру стався інцидент, під час якого чоловік у військовій формі зіштовхнув з велосипеда хлопця, що їхав тротуаром. Відео з моментом конфлікту стало вірусним у місцевих Telegram-каналах. Інцидент стався 25 лютого, близько восьмої ранку, і пізніше був поширений іншими пабліками.

Як повідомляє «Суспільне», на кадрах з камери спостереження видно, як велосипедист рухається тротуаром біля багатоповерхівки. Чоловік у військовій формі і балаклаві, сховавшись за припаркованим авто, виходить на дорогу і штовхає його. Після того, як велосипедист падає, між ними виникає бійка, в результаті чого чоловік у формі піднімає його за комір. Невдовзі до місця події під'їжджають мінівен та мікроавтобус, з яких виходять кілька чоловіків у формі.

Згідно з інформацією речниці Харківського обласного Територіального центру комплектування Олени Родіної, відео зараз вивчається, а також встановлюються учасники та причини конфлікту. Деталі перевірки обіцяють оприлюднити найближчим часом.

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