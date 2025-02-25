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У США адвоката можуть оштрафувати на $15 тисяч за використання ШІ при подачі документів

21:50, 25 лютого 2025
Адвокат послався на неіснуючі судові справи, які вигадав чат-бот.
У США адвоката можуть оштрафувати на $15 тисяч за використання ШІ при подачі документів
Фото: rostbrowntodd.com
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У США федеральний суддя по Південному округу Індіани рекомендував накласти штраф у розмірі 15 000 доларів на адвоката, який послався на неіснуючі судові справи, вигадані чат-ботом на основі штучного інтелекту, пише TheRegister.com.

У звіті, поданому минулого тижня, суддя Марк Дж. Дінсмор рекомендує оштрафувати адвоката Рафаеля Раміреса на 15 000 доларів за його порушення у справі — по 5 000 доларів за кожну з трьох заяв, поданих Раміресом, у яких він не зміг належним чином перевірити дійсність і точність прецедентного права, на яке він посилався в суді та адвокату протилежної сторони.

Ще 29 жовтня 2024 року Рамірес у своєму короткому викладі навів три неіснуючі випадки.

У грудні Дінсмор наказав Раміресу з'явитися до суду і пояснити, чому він не повинен піддаватися санкціям.

«Перестановка цифр у цитаті, неправильна вказівка ​​дати чи неправильне написання імені сторони є помилкою.

Посилання на справу, якої просто не існує, — це зовсім інше. Пан Рамірес не дає жодних натяків на пояснення того, як цитата зі справи, яка повністю вигадана, опинилася у його записці. Найбільш очевидним поясненням є те, що пан Рамірес використав інструмент генерації штучного інтелекту для складання своєї записки і не перевірив цитати, що містяться в ній, перед її подачею», — написав суддя.

Зазначається, що Рамірес визнав, що він покладався на програми, які використовують генеративний штучний інтелект, для складання зведень.

«Пан Рамірес пояснив, що він уже використав ШІ раніше для надання допомоги в юридичних питаннях, таких як складання угод, і не знав, що ШІ здатний генерувати фіктивні справи та цитати», — йдеться у звіті Дінсмора

Дінсмор зазначив, що, хоча рекомендоване ним покарання «стоїть на найвищому рівні санкцій, які раніше застосовувалися за аналогічну поведінку, заявлене незнання паном Раміресом схильність інструментів штучного інтелекту, які він використав, «галюцинувати» судові дані, є свідченням того, що ці м'якіші санкції виявилися недостатніми».

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суд США адвокат

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