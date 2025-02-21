Південна Корея побудує найбільший у світі центр обробки даних ШІ

Початкова вартість проекту оцінюється більш ніж $10 млрд, з потенціалом зростання до $35 млрд.

Фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південна Корея готується побудувати найбільший за потужністю у світі центр обробки даних штучного інтелекту, прагнучи світового технологічного лідерства, пише AInews.

Очікується, що будівництво монументального проекту, що реалізується під керівництвом Fir Hills - підрозділ каліфорнійської компанії Stock Farm Road, Inc. (SFR), розпочнеться взимку 2025 року, а його початковий річний дохід становитиме 3,5 мільярдів доларів.

Об'єкт, що у провінції Чолла-Намдо, є результатом стратегічного співробітництва досвідчених новаторів. SFR був заснований спадкоємцем LG Браяном Ку та доктором Аміном Бадр-Ель-Діном, ветераном успішних підприємств у сфері технологій, енергетики та глобальних державно-приватних партнерств.

«Це більше, ніж просто технологічна віха; це стратегічний крок уперед для світового технологічного лідерства Кореї», - сказав доктор Бадр-Ель-Дін.

Початкова вартість проекту оцінюється більш ніж у $10 млрд, з потенціалом зростання до $35 млрд. Після завершення будівництва в 2028 році центр матиме потужність 3 гігавати, що зробить його найбільшим об'єктом даних ШІ у світі.

Центр спроектований з урахуванням складних вимог штучного інтелекту нового покоління та оснащений передовою інфраструктурою охолодження, новітньою оптоволоконною смугою, а також здатністю справлятися зі значними та раптовими змінами енергетичного навантаження.

Очікується, що в рамках ініціативи буде створено понад 10 000 робочих місць у різних секторах, включаючи енергопостачання та зберігання, виробництво поновлюваної енергії, виробництво обладнання та наукові дослідження та розробки.

Більше того, послуги центру обробки даних принесуть користь мільйонам людей, задовольняючи потреби сотень великих корпорацій, у тому числі гіперскейлерів та розробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.