Практика судів
  1. У світі

Південна Корея побудує найбільший у світі центр обробки даних ШІ

17:12, 21 лютого 2025
Початкова вартість проекту оцінюється більш ніж $10 млрд, з потенціалом зростання до $35 млрд.
Південна Корея побудує найбільший у світі центр обробки даних ШІ
Фото: Shutterstock
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південна Корея готується побудувати найбільший за потужністю у світі центр обробки даних штучного інтелекту, прагнучи світового технологічного лідерства, пише AInews.

Очікується, що будівництво монументального проекту, що реалізується під керівництвом Fir Hills - підрозділ каліфорнійської компанії Stock Farm Road, Inc. (SFR), розпочнеться взимку 2025 року, а його початковий річний дохід становитиме 3,5 мільярдів доларів.

Об'єкт, що у провінції Чолла-Намдо, є результатом стратегічного співробітництва досвідчених новаторів. SFR був заснований спадкоємцем LG Браяном Ку та доктором Аміном Бадр-Ель-Діном, ветераном успішних підприємств у сфері технологій, енергетики та глобальних державно-приватних партнерств.

«Це більше, ніж просто технологічна віха; це стратегічний крок уперед для світового технологічного лідерства Кореї», - сказав доктор Бадр-Ель-Дін.

Початкова вартість проекту оцінюється більш ніж у $10 млрд, з потенціалом зростання до $35 млрд. Після завершення будівництва в 2028 році центр матиме потужність 3 гігавати, що зробить його найбільшим об'єктом даних ШІ у світі.

Центр спроектований з урахуванням складних вимог штучного інтелекту нового покоління та оснащений передовою інфраструктурою охолодження, новітньою оптоволоконною смугою, а також здатністю справлятися зі значними та раптовими змінами енергетичного навантаження.

Очікується, що в рамках ініціативи буде створено понад 10 000 робочих місць у різних секторах, включаючи енергопостачання та зберігання, виробництво поновлюваної енергії, виробництво обладнання та наукові дослідження та розробки.

Більше того, послуги центру обробки даних принесуть користь мільйонам людей, задовольняючи потреби сотень великих корпорацій, у тому числі гіперскейлерів та розробників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Південна Корея штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Керівництво судів Східного апеляційного округу звернулося до керівників органів системи правосуддя щодо законопроекту, яким пропонується скасувати Житловий кодекс

Як зазначено у зверненні, положення цього законопроекту викликали глибоке занепокоєння, оскільки існує небезпека погіршення становища осіб, які проживають у службовому житлі, зокрема, суддів та працівників державних органів та установ системи правосуддя.

Уряд знайшов приміщення для майбутнього Спеціалізованого окружного адмінсуду та його апеляційної інстанції

Конкурсні процедури відбору на посади суддів, ремонт приміщень та забезпечення судів усім необхідним візьмуть на себе європейські партнери.

«Питання не якщо, а коли»: Ярослав Юрчишин впевнений, що його закон щодо процедури видалення ЗМІ коментарів читачів буде підписано

Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що питання підписання закону його авторства про процедуру видалення коментарів читачів вже стоїть «не якщо, а коли», втім, для виконання закону у частині викладення відеотрансляцій комітетів у публічному доступі немає коштів.

Столичні райсуди шукають працівників в апарат суду – зарплата від 6 до 14 тисяч гривень

Судам потрібні помічники суддів, секретарі судового засідання, головні та IT-спеціалісти.

Верховний Суд вирішить, чи є виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів підставою застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність

ККС передав справу на розгляд об’єднаної палати, бо вважає, що сприйняття змін до Переліку наркотичних засобів як змін до Кримінального кодексу є прямим запереченням правових позицій КСУ, за якими подібні зміни не створюють підґрунтя до застосування норм про зворотну дію закону про кримінальну відповідальність.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник Адвокатського об’єднання «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду