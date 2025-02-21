Южная Корея построит крупнейший в мире центр обработки данных ИИ

Первоначальная стоимость проекта оценивается более чем в $10 млрд, с потенциалом роста до $35 млрд.

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Южная Корея готовится построить крупнейший по мощности в мире центр обработки данных искусственного интеллекта, стремясь к мировому технологическому лидерству, пишет AInews.

Ожидается, что строительство монументального проекта, реализуемого под руководством Fir Hills — подразделения калифорнийской компании Stock Farm Road, Inc. (SFR), начнется зимой 2025 года, а его первоначальный годовой доход составит 3,5 миллиарда долларов.

Объект, расположенный в провинции Чолла-Намдо, является результатом стратегического сотрудничества опытных новаторов. SFR был основан наследником LG Брайаном Ку и доктором Амином Бадр-Эль-Дином, ветераном успешных предприятий в сфере технологий, энергетики и глобальных государственно-частных партнерств.

«Это больше, чем просто технологическая веха; это стратегический шаг вперед для мирового технологического лидерства Кореи», — сказал доктор Бадр-Эль-Дин.

Первоначальная стоимость проекта оценивается более чем в $10 млрд, с потенциалом роста до $35 млрд. После завершения строительства в 2028 году центр будет обладать мощностью в 3 гигаватта, что сделает его крупнейшим объектом данных ИИ в мире.

Центр спроектирован с учетом сложных требований искусственного интеллекта нового поколения и оснащен передовой инфраструктурой охлаждения, новейшей оптоволоконной полосой, а также способностью справляться со значительными и внезапными изменениями энергетической нагрузки.

Ожидается, что в рамках инициативы будет создано более 10 000 рабочих мест в различных секторах, включая энергоснабжение и хранение, производство возобновляемой энергии, производство оборудования, а также научные исследования и разработки.

Более того, услуги центра обработки данных принесут пользу миллионам людей, удовлетворяя потребности сотен крупных корпораций, в том числе гиперскейлеров и разработчиков.

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