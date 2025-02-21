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Верховная Рада рассмотрит законопроект о привлечении ветеранов войны к подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению

10:50, 21 февраля 2025
Ожидается, что принятие закона создаст основу для эффективного решения стратегических задач государственной политики в сфере подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.
Верховная Рада рассмотрит законопроект о привлечении ветеранов войны к подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению
Фото: hromadske
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Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 20 февраля рекомендовал принять за основу законопроект 9421 о внесении изменений в Закон «Об основах национального сопротивления» по привлечению ветеранов войны к организации и осуществлению подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению, поданный Кабинетом Министров.

Его целью является актуализация имплементации в систему национального сопротивления практического опыта, приобретенному ветеранами войны по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

В проекте предлагается внести изменения в Закон «Об основах национального сопротивления», предусматривающие возможность привлечения ветеранов войны к организации и осуществлению задач подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению с учетом полученного ветеранами войны боевого опыта, а также расширяется состав субъектов, ответственных за осуществление начальной общевойсковой подготовки граждан путем добавления Минветеранов.

Ожидается, что принятие соответствующего Закона создаст основу для эффективного решения стратегических задач государственной политики в сфере подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

Как отметило ГНЭУ ВР, согласно ч. 1 ст. 6 Закона основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу, основывается на принципах высокой мотивационной привлекательности и согласуется с процессом трансформации системы комплектования по призыву в соответствии с принципами и лучшими практиками государств-членов НАТО.

Вместе с тем организация военной подготовки граждан регулируется не только Законом «Об основах национального сопротивления», но и Законом «О воинской обязанности и военной службе».

В частности, согласно предписаниям ч. 3 ст. 1 и ч. 1 ст. 8 Закона «О воинской обязанности и военной службе» подготовка граждан к военной службе определяется как одна из составляющих воинской обязанности граждан и включает национально-патриотическое воспитание, допризывную подготовку, подготовку в военных оркестрах, военных лицеях и лицеях с усиленной военно-физической подготовкой, подготовку к поступлению заведения и военные учебные подразделения высшего образования, военную подготовку в заведениях высшего образования по программе подготовки офицеров запаса, физическую подготовку, лечебно-оздоровительную работу, повышение уровня образовательной подготовки, изучения государственного языка.

При этом в ч. 2 ст. 8 указанного Закона определено, что «ответственность за организацию и проведение подготовки граждан к военной службе в пределах полномочий возлагается на Минобороны, другие центральные органы исполнительной власти, Совет министров АРК, местные государственные администрации, органы местного самоуправления. К этой работе могут привлекаться объединения граждан в соответствии с их уставами».

Поэтому во избежание коллизий между нормами следовало бы комплексно пересмотреть предписания относительно такой подготовки и полномочия органов государственной власти в данной сфере.

Кроме того, исходя из содержания, как действующей ч. 3 ст. 6 Закона, так и в редакции проекта, начальная общевойсковая подготовка проводится в заведениях общего среднего образования.

При этом предложение инициаторов проекта по определению Минветеранов одним из органов, который должен организовывать начальную общевойсковую подготовку в учреждениях общего среднего образования, не учитывает распределение компетенции органов государственной власти. Ведь организация какой-либо подготовки в учебных заведениях не является непосредственной задачей указанного органа исполнительной власти в связи с его спецификой деятельности. Поэтому должностные лица Минветеранов могут при необходимости привлекаться к отдельным задачам организации такой подготовки, однако не определяться как один из основных органов по организации такой подготовки.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект ветераны

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Верховная Рада рассмотрит законопроект о привлечении ветеранов войны к подготовке граждан Украины к национальному сопротивлению

Ожидается, что принятие закона создаст основу для эффективного решения стратегических задач государственной политики в сфере подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

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