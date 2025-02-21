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Верховна Рада розгляне законопроект щодо залучення ветеранів війни до підготовки громадян України до національного спротиву

10:50, 21 лютого 2025
Очікується, що прийняття закону створить підґрунтя для ефективного вирішення стратегічних завдань державної політики у сфері підготовки громадян України до національного спротиву.
Верховна Рада розгляне законопроект щодо залучення ветеранів війни до підготовки громадян України до національного спротиву
Фото: hromadske
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Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки 20 лютого рекомендував прийняти за основу законопроект 9421 про внесення змін до Закону «Про основи національного спротиву» щодо залучення ветеранів війни до організації та здійснення підготовки громадян України до національного спротиву, поданий Кабінетом Міністрів.

Його метою є актуалізація імплементації в систему національного спротиву практичного досвіду, набутого ветеранами війни із захисту суверенітету та територіальної цілісності України.

У проекті пропонується внести зміни до Закону «Про основи національного спротиву», якими передбачається можливість залучення ветеранів війни до організації та здійснення завдань підготовки громадян України до національного спротиву з урахуванням отриманого ветеранами війни бойового досвіду, а також розширюється склад суб’єктів, відповідальних за здійснення початкової загальновійськової підготовки громадян шляхом додавання Мінветеранів.

Очікується, що прийняття відповідного Закону створить підґрунтя для ефективного вирішення стратегічних завдань державної політики у сфері підготовки громадян України до національного спротиву.

Як зазначило ГНЕУ ВР, відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону основою підготовки громадян України до національного спротиву є їх загальновійськова підготовка, яка організовується за територіально-зональним принципом, ґрунтується на засадах високої мотиваційної привабливості та узгоджується з процесом трансформації системи комплектування за призовом відповідно до принципів та найкращих практик держав - членів НАТО.

Разом із тим, організація військової підготовки громадян врегульовується не тільки Законом «Про основи національного спротиву», а й Законом «Про військовий обов’язок і військову службу».

Зокрема, згідно приписів ч. 3 ст. 1 та ч. 1 ст. 8 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» підготовка громадян до військової служби визначається як одна зі складових військового обов’язку громадян та включає національно-патріотичне виховання, допризовну підготовку, підготовку у військових оркестрах, військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою, підготовку до вступу у заклади фахової передвищої військової освіти, вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, військову підготовку у закладах вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня освітньої підготовки, вивчення державної мови.

При цьому в ч. 2 ст. 8 вказаного Закону визначено, що «відповідальність за організацію та проведення підготовки громадян до військової служби в межах повноважень покладається на Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АРК, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування. До цієї роботи можуть залучатись об'єднання громадян відповідно до їх статутів».

Тому для уникнення колізій між нормами, слід було б комплексно переглянути приписи щодо такої підготовки та повноваження органів державної влади у даній сфері.

Крім того, виходячи зі змісту, як чинної ч. 3 ст. 6 Закону, так і в редакції проекту, початкова загальновійськова підготовка проводиться в закладах загальної середньої освіти.

При цьому пропозиція ініціаторів проекту щодо визначення Мінветеранів одним із органів, який повинен організовувати початкову загальновійськову підготовку в закладах загальної середньої освіти, не враховує розподіл компетенції органів державної влади. Адже організація будь-якої підготовки в закладах освіти не є безпосереднім завданням вказаного органу виконавчої влади у зв’язку з його специфікою діяльності. Тому посадові особи Мінветеранів можуть за необхідності залучатися до окремих завдань щодо організації такої підготовки, проте не визначатись як один з основних органів з організації такої підготовки.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект ветерани

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