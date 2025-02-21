Meta развивает Instagram как мессенджер и добавляет новые функции для обмена сообщениями

Meta внедрила несколько новых функций в систему обмена сообщениями в Instagram, чтобы конкурировать с другими популярными мессенджерами, сообщает Engadget.
Теперь пользователи смогут делиться музыкой в личных и групповых чатах. Песни из аудиотеки Instagram можно отправлять длительностью до 30 секунд.
Кроме того, в приложении появится встроенный переводчик, который поддерживает 99 языков. Для перевода достаточно просто нажать на сообщение и выбрать функцию «Перевести».
Новая опция позволяет закреплять до трех сообщений в чате, что облегчит доступ к важным сообщениям. Еще одно нововведение - возможность запланировать отправку сообщения до 29 дней вперед.
Также Instagram вводит новую функцию для групповых чатов, позволяя приглашать участников с помощью QR-кода.
Эти обновления уже доступны для пользователей iOS и Android по всему миру. Обновление для веб-версии платформы пока находится в разработке.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.