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Meta развивает Instagram как мессенджер и добавляет новые функции для обмена сообщениями

18:42, 21 февраля 2025
Новые функции в Instagram: музыка, перевод на 99 языков и запланированные сообщения.
Meta развивает Instagram как мессенджер и добавляет новые функции для обмена сообщениями
Фото: mmr.ua
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Meta внедрила несколько новых функций в систему обмена сообщениями в Instagram, чтобы конкурировать с другими популярными мессенджерами, сообщает Engadget.

Теперь пользователи смогут делиться музыкой в личных и групповых чатах. Песни из аудиотеки Instagram можно отправлять длительностью до 30 секунд.

Кроме того, в приложении появится встроенный переводчик, который поддерживает 99 языков. Для перевода достаточно просто нажать на сообщение и выбрать функцию «Перевести».

Новая опция позволяет закреплять до трех сообщений в чате, что облегчит доступ к важным сообщениям. Еще одно нововведение - возможность запланировать отправку сообщения до 29 дней вперед.

Также Instagram вводит новую функцию для групповых чатов, позволяя приглашать участников с помощью QR-кода.

Эти обновления уже доступны для пользователей iOS и Android по всему миру. Обновление для веб-версии платформы пока находится в разработке.

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Instagram Meta

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