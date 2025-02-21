Meta развивает Instagram как мессенджер и добавляет новые функции для обмена сообщениями

Новые функции в Instagram: музыка, перевод на 99 языков и запланированные сообщения.

Фото: mmr.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Meta внедрила несколько новых функций в систему обмена сообщениями в Instagram, чтобы конкурировать с другими популярными мессенджерами, сообщает Engadget.

Теперь пользователи смогут делиться музыкой в личных и групповых чатах. Песни из аудиотеки Instagram можно отправлять длительностью до 30 секунд.

Кроме того, в приложении появится встроенный переводчик, который поддерживает 99 языков. Для перевода достаточно просто нажать на сообщение и выбрать функцию «Перевести».

Новая опция позволяет закреплять до трех сообщений в чате, что облегчит доступ к важным сообщениям. Еще одно нововведение - возможность запланировать отправку сообщения до 29 дней вперед.

Также Instagram вводит новую функцию для групповых чатов, позволяя приглашать участников с помощью QR-кода.

Эти обновления уже доступны для пользователей iOS и Android по всему миру. Обновление для веб-версии платформы пока находится в разработке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.